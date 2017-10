Morgen fikse storm in Waddengebied: windstoten tot 120 kilometer per uur

Het Waddengebied en Noord-Nederland krijgen morgenochtend te maken met flinke storm. Het KNMI verwacht regen en zeer zware windstoten met snelheden tot 120 kilometer per uur. Voor het Waddengebied kondigt het KNMI de op een na zwaarste weercode af: oranje.

Als gevolg van het slechte weer verwacht de ANWB veel files. "Donderdag heeft altijd al een drukke spits, maar morgen is het helemaal bal", zegt René Passet. Exacte voorspellingen zijn er niet, maar de vuistregel is volgens hem dat het aantal kilometer file verdubbelt met zeer slecht weer. Dat zou neerkomen op zo'n 600 kilometer ochtendspits.

Ook windstoten in rest van Nederland

In de rest van Nederland worden windstoten verwacht tot 100 kilometer per uur. Die rukken op vanuit het noordwesten om zich in de loop van de ochtend te verspreiden over het land. Het zuidoosten krijgt de minst zware windstoten voor zijn kiezen. "Maar ook bij windstoten van 75 kilometer per uur in Noord-Brabant moet je je stuur goed vasthouden", zegt weerman Marco Verhoef.

Rijkswaterstaat zet extra weginspecteurs in het noorden en westen van het land in. Die kunnen snel ingrijpen bij ongelukken of als er objecten de weg op waaien."