Politie-uniformen gestolen uit stomerij Zevenbergen

Afgelopen nacht zijn politie-uniformen gestolen uit een stomerij in Zevenbergen. Het gaat om broeken, jassen en overhemden.

Rond 03.45 uur gingen agenten af op een inbraakalarm in de stomerij. Het leek eerst vals alarm, maar al snel ontdekte een medewerker van de stomerij dat politie-uniformen waren weggenomen, schrijft Omroep Brabant.

De recherche heeft uitgebreid sporenonderzoek gedaan in het pand. Ook hebben agenten mensen in de buurt gevraagd of ze vannacht iets bijzonders hebben gezien of gehoord.

De politie wil de gestolen kleding graag snel vinden om te voorkomen dat criminelen die gebruiken bij het plegen van misdrijven.