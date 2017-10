Dit is de nieuwe intercity, hij rijdt vanaf 2021

De eerste ritten van de Intercity Nieuwe Generatie, afgekort ICNG, zijn pas in 2021. De trein moet dan met 200 kilometer per uur gaan rijden tussen Amsterdam en Breda. Een jaar later volgen andere trajecten. De nieuwe trein gaat op drukke trajecten zowel over gewoon spoor als over de hogesnelheidslijn rijden.

Tienduizenden stoelen

De NS heeft bij de Franse treinenbouwer Alstom 79 van deze nieuwe intercitytreinen besteld. De vervoerder heeft een optie voor nog eens 150 treinstellen, wat 80.000 extra stoelen moet opleveren.

Behalve de NS konden ook reizigers hun zegje doen over het nieuwe ontwerp. Zij mochten meedenken bij de inrichting en de keuze voor de stoelen.