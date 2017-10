Bescheiden Deurloo gaat voor 'nette oefening' in Montreal

Sporters die op een WK uitkomen, gaan doorgaans voor goud of voor het podium. Maar turner Bart Deurloo stelt zich op de WK turnen in Montreal een stuk bescheidener op. "Mijn doel is vooral om een heel nette oefening te turnen."

Deurloo komt in Canada uit op de onderdelen vloer, voltige en rek. "Natuurlijk wil je wel de finale halen en misschien zelfs een medaille, maar mijn doel is om mijn oefening echt perfect te maken. Dit is het begin van een nieuwe cyclus. Je moet dan beginnen bij het begin en niet kijken naar wat er mogelijk zou kunnen zijn."

De 26-jarige Rotterdammer heeft in het verleden zijn ambities weleens te hoog gesteld, waarop een teleurstelling volgde. Dat heeft hij nu niet meer: "Je kunt er ook op een andere manier komen dan door altijd maar gelijk de beste te willen zijn. Dat kan ook later komen."