Amsterdamse derby De Dijk-Ajax niet in Amsterdam

De Amsterdamse derby ASV De Dijk-Ajax in de tweede ronde van de KNVB-beker wordt niet in Amsterdam gespeeld. Er wordt uitgeweken naar het Kras Stadion van FC Volendam.

Dat heeft het bestuur van De Dijk besloten bij een extra bestuursvergadering. De politie had het sportpark aan de Schellingwouderdijk afgekeurd vanwege gebrek aan veiligheid. De Dijk moest daarom uitwijken en twijfelde tussen het Olympisch Stadion in Amsterdam en het Kras Stadion in Volendam.

Organisatorische problemen

"We hebben van beide partijen een prima voorstel gekregen, maar voor ons heeft de doorslag gegeven dat als we de wedstrijd in Volendam spelen het veel minder organisatorische problemen met zich meebrengt", zegt voorzitter Ton Langelaar tegen Het Amsterdamsche Voetbal. Het stadion van Volendam heeft maximum capaciteit van 7.400 toeschouwers.

Ajax speelde in de eerste ronde ook al niet op het sportpark van de tegenstander. SVV Scheveningen moest de wedstrijd op last van de burgemeester in het stadion van ADO Den Haag te spelen.

Drie jaar geleden trof Ajax met JOS Watergraafsmeer ook een Amsterdamse tegenstander in het bekertoernooi. Toen werd de wedstrijd wel gespeeld in Olympisch Stadion.