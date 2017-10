Fransen bieden nu 1,6 miljard euro voor Wicky-maker Refresco

Het Franse investeringsfonds PAI blijft azen op een overname van de Nederlandse maker van frisdranken, vruchtensappen en energiedranken Refresco. De Fransen bieden 1,6 miljard euro voor het bedrijf. In april werd een bod van 1,4 miljard euro afgewezen.

Refresco is maker van allerlei dranken, zoals huismerken van supermarkten en de Wicky-drankjes. Het bedrijf is naar eigen zeggen de grootste onafhankelijke bottelaar ter wereld. Coca-Cola is een van de klanten.

PAI is eigenaar van allerlei bedrijven in de industrie, retail en gezondheidszorg. Vorig jaar kocht PAI de Roompot vakantieparken en campings. Het is een van de oudste en grootste private investeringsmaatschappijen van Europa met 8 miljard euro aan investeringen.

Ongevraagd

Of de overnamepoging van de Fransen nu wel gaat slagen, valt te betwijfelen. Refresco noemt het bod van PAI ongevraagd. Het bestuur gaat het bod bestuderen.

Voor de beursgang van Refresco in maart 2015 had PAI ook al belangstelling om het bedrijf over te nemen. Maar de toenmalige eigenaar 3i wees dat af en bracht het bedrijf naar de beurs.

Deze zomer deed Refresco zelf een grote overname. In juli bereikte het een deal met de Amerikaanse bottelaar Cott om het bedrijf voor ruim 1 miljard euro te kopen. De aandeelhouders stemden begin september in met de overname. Met de inlijving van Cott bereikt Refresco een jaaromzet van 3,6 miljard euro.

Vanwege het nieuwe bod van de Fransen schiet het aandeel Refresco omhoog op de beurs. Vlak na opening van de handel stond het aandeel bijna 10 procent hoger, op 18,95 euro. PAI biedt 19,75 euro voor een aandeel.