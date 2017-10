10 miljoen mensen zagen de 3000 Russische advertenties op Facebook

In de periode voor en na de Amerikaanse presidentsverkiezingen vorig jaar zagen 10 miljoen Amerikanen politieke advertenties uit Rusland op Facebook. Dat schrijft het sociale platform in een blogpost. Het bedrijf gaf gisteren informatie over die advertenties aan het Congres.

Over de inhoud van de advertenties wil Facebook nog altijd niets zeggen. The New York Times meldde gisteren na eigen onderzoek dat de advertenties waren gericht op onder meer wapenliefhebbers, mensen die ageren tegen immigranten, de LHBT-gemeenschap en de Black Lives Matter-beweging.

De Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen ten gunste van Donald Trump is een heet hangijzer. Niet alleen het Congres doet onderzoek, waarbij er ook naar de rol van Twitter en Google wordt gekeken, maar ook speciaal aanklager Robert Mueller.

Minder groot bereik dan verwacht

Van de 10 miljoen mensen zag 44 procent de advertenties voor de verkiezingen en 56 procent erna, zegt Facebook. Eerder werd gedacht dat de advertenties mogelijk tussen 25 en 70 miljoen mensen hadden bereikt. Hoewel het er dus veel minder zijn, kunnen ze wel degelijk impact hebben gehad, omdat Clinton en Trump in verschillende staten dicht bij elkaar lagen.

The Washington Post schrijft dat de Russische accounts gebruik hebben gemaakt van hulpmiddelen die het Amerikaanse bedrijfsleven ook graag inzet. "Dit zijn dezelfde methodes die de farmaceutische industrie en oliebedrijven gebruiken", zegt Philip N. Howard van de Oxford Universiteit. "Dit is normale advertentietechnologie."

Niet makkelijk

In de blogpost probeert Facebook daarnaast veelgestelde vragen te beantwoorden. De boodschap die het platform daarbij lijkt te willen afgeven, is dat het niet zo makkelijk is om verdachte Russische advertenties te herkennen.

Een aanwijzing was dat er werd betaald met roebels in plaats van dollars. Facebook zegt daarover dat dat wel een signaal is dat er iets aan de hand kan zijn, maar dat het bedrijf meer nodig heeft om vast te kunnen stellen dat er iets mis is.

Gisteren maakte Facebook bekend dat het aanvullende maatregelen neemt om een volgende affaire te voorkomen. Zo worden er de komende maanden duizend extra medewerkers aangenomen die advertenties controleren. Het bedrijf stelt dat er elke week "miljoenen advertenties" worden gekeurd en dat elke dag zo'n acht miljoen mensen melding maken van advertenties die mogelijk ongewenst zijn.