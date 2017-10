'Mensenrechtenschendingen in vluchtelingenkampen Turkije'

Syrische vluchtelingen die worden opgevangen in Turkse opvangkampen worden slecht behandeld en krijgen weinig tot geen internationale bescherming. De onrechtmatige handelingen leiden tot schendingen van de mensenrechten, zeggen onderzoekers van de Vrije Universiteit, die de omstandigheden in de kampen onderzochten in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland.

Uit het onderzoek blijkt dat vluchtelingen de kampen vaak niet mogen verlaten, opgesloten worden in cellen en nauwelijks mogelijkheden krijgen om contact met de buitenwereld te hebben. Sommige kampen zijn verkapte detentiecentra, stellen de onderzoekers.

Syrische vluchtelingen die van Griekenland naar Turkije worden overgebracht, krijgen daarnaast te maken met willekeurige en onrechtmatige aanhoudingen. Door een wijziging in de Turkse asielwetgeving lopen asielzoekers de kans om zonder juridische toetsing te worden teruggestuurd naar het land van herkomst.

Schokkend

VluchtelingenWerk Nederland reageert geschrokken op het onderzoek. "Ik vind het schokkend te lezen dat vluchtelingen in Turkije amper toegang tot een asielprocedure krijgen en in gevangenissen terechtkomen", zegt directeur Dorine Manson.

"Vluchtelingen worden zelfs gedwongen documenten te ondertekenen in een taal die ze niet machtig zijn, waarbij ze verklaren zogenaamd vrijwillig terug te willen keren naar hun land van herkomst. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de EU-Turkijedeal door de EU en haar lidstaten als groot succes wordt bestempeld en zelfs als blauwdruk wordt gezien voor toekomstige deals met andere landen."

3 miljard

In 2016 sloten de Europese Unie en Turkije een verdrag over de opvang van voornamelijk Syrische vluchtelingen. De afspraak is dat alle vluchtelingen die via Turkije Griekenland, en dus de EU, binnenkomen, worden teruggestuurd.

Voor elke vluchteling die Turkije terugneemt, neemt Europa een Syrische vluchteling op. Turkije krijgt in ruil de 3 miljard euro die eerder was beloofd voor de opvang van vluchtelingen versneld uitbetaald.