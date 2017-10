Dijksma: prestaties op hsl moeten beter

Staatssecretaris Dijksma vindt de prestaties van de NS en ProRail op de hogesnelheidslijn van Schiphol naar het zuiden "ronduit tegenvallen". In een brief aan de Tweede Kamer gaat ze in op de verantwoording van de vervoerder en de spoorbeheerder over het eerste half jaar.

Volgens de staatssecretaris is op de hsl met name de punctualiteit een punt van zorg.

Dijksma roept NS en ProRail op er alles aan te doen om zich in de tweede helft van het jaar te revancheren. Een definitief oordeel en eventuele boetes worden gebaseerd op de prestaties over het hele jaar.

Tijdelijk geen toeslag in Intercity Direct

Eerder dit jaar gaf Dijksma de twee bedrijven boetes van samen 2,3 miljoen euro vanwege de volgens haar ondermaatse prestaties in 2016. De staatssecretaris wil dat de reizigers van die boetes profiteren.

Ze heeft nu besloten dat de toeslag van 2,40 euro voor reizen met de Intercity Direct tussen Schiphol en Rotterdam tijdelijk alleen nog in de spits moet worden betaald. Die maatregel, die genomen is na overleg met consumentenorganisaties, gaat nog dit jaar in.