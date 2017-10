Oostenrijkse SPÖ in verlegenheid door lastercampagne tegen rivaal

De sociaal-democratische SPÖ van de Oostenrijkse bondskanselier Christian Kern is twee weken voor de verkiezingen ernstig in verlegenheid gebracht. Medewerkers van de partij hebben geprobeerd met nep-accounts op Facebook de christen-democratische kanselierskandidaat Sebastian Kurz (ÖVP) te beschadigen.

Het gaat om twee Facebookpagina's waarop onjuiste informatie over Kurz is verspreid met als doel kiezers bij hem weg te lokken. De 31-jarige christen-democraat gaat in de peilingen ruim aan kop.

In de Facebookgroep De Waarheid over Sebastian Kurz werden met video's en commentaren complottheorieën verspreid over banden van Kurz met de Hongaar George Soros en het heimelijke doel om Europa te vernietigen. De andere groep, Wij, voor Sebastian Kurz was ingericht als fanpagina, waarin zijn kritische standpunten over het vluchtelingenbeleid werden aangedikt.

Half miljoen euro

Uit documenten blijkt dat de pagina's een initiatief zijn van SPÖ-adviseur Tal Silberstein, melden Oostenrijkse media. Zeker één lid van het campagneteam van de sociaal-democraten zou betrokken zijn geweest bij het beheer van de pagina's. Verder zou de SPÖ een half miljoen euro hebben uitgetrokken voor de lastercampagne.

SPÖ-campagnechef Georg Niedermühlbichler heeft bevestigd dat er een lid van zijn team achter de pagina's zat, maar dat hij daar zelf niets van af wist. Niedermühlbichler heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en zich teruggetrokken als campagneleider.

Racistisch en antisemitisch

Ook kanselier Kern zegt dat hij niets van de nep-accounts van Silberstein wist. "Ons vertrouwen is misbruikt", zei Kern op Facebook. "Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat ik deze deels racistische en antisemitische inhoud uit volle overtuiging afkeur. (...) Iedereen die aan deze lastercampagne heeft meegewerkt, zal de consequenties voelen."

Silberstein werd in augustus al ontslagen, nadat hij in Israël was opgepakt voor corruptie en andere misdrijven.

Sebastian Kurz heeft aangedrongen op excuses van de SPÖ, ook voor iedereen die zich door de neppagina s bedrogen voelt. De rechts-populistische FPÖ gaat een stap verder en eist dat kanselier Kern opstapt.

Vinger in de pap

Kern stelt een intern onderzoek in naar de zaak. Hij wil overigens niet uitsluiten dat de christen-democraten zelf achter het schandaal zitten. Een ander SPÖ-lid zei dat het hem niet zo verwonderen als Kurz zelf een vinger in de pap heeft gehad.

Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de vraag wie het Facebook-team heeft betaald na het ontslag van Silberstein. De medewerkers zouden 500.000 euro tot hun beschikking hebben gehad.

Peiling

De Oostenrijkers gaan op 15 oktober naar de stembus. In de jongste peiling staat de ÖVP van Sebastian Kurz op zo'n 33 procent en de in opspraak geraakte SPÖ op 27 procent.