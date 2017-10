Duitse vrouw beboet voor plaatsen dashcams

De rechtbank in M√ľnchen heeft een Duitse vrouw beboet omdat ze in haar auto twee dashcams had ingebouwd. Die liet ze beelden maken als haar auto geparkeerd stond.

De vrouw had al eens schade gehad aan haar auto, vermoedelijk bij een parkeeractie. De veroorzaker had zich toen niet gemeld, dus besloot de 52-jarige vrouw de camera's in haar auto te plaatsen. Toen het opnieuw gebeurde, ging de vrouw met de beelden naar de politie.

De rechtbank komt tot de conclusie dat de vrouw met het filmen de privacy schendt van anderen, omdat ze in de openbare ruimte beelden verzamelde. De rechtbank wees op de gevolgen als alle Duitsers dergelijke beelden zouden maken. De vrouw krijgt daarom een boete van 150 euro.

Motief

Bij het vonnis hield de rechtbank er wel rekening mee dat de auto van de vrouw al eerder was beschadigd; ze had daarmee wel een reden om de camera's in te zetten.

Schending van de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens kan leiden tot een boete tot 150.000 euro. De rechtbank woog bij het bepalen van de hoogte mee dat de vrouw maandelijks zo'n 1500 euro verdient.