Injectie tegen huidkanker lijkt effectief, maar middel niet meer te koop

De Gruijl zegt dat het onderzoek geduld vergt omdat het lang kan duren voordat een melanoom, een agressieve vorm van huidkanker, terugkomt. Het wrange is dat het middel inmiddels niet meer op de markt is. "Het patent is verlopen en de industrie kan er geen geld meer mee verdienen", zegt De Gruijl.

De industrie investeerde volgens haar na een aantal mislukte tests op grotere groepen patiënten die huidkanker hadden in een verder gevorderd stadium niet langer in het middel. "De industrie verliest dan zijn interesse", zegt De Gruijl. "Maar er is inmiddels een nieuwe generatie middelen op de markt en die willen we herhalen op grotere groepen patiënten."