Boris Johnson bijna in de fout met ongepast gedicht in Myanmar

Een gedicht van een eeuw oud had tot een pijnlijk incident kunnen leiden bij een bezoek van Boris Johnson aan Myanmar eerder dit jaar. Op nu vrijgegeven beelden is te zien hoe de Britse minister van Buitenlandse Zaken een gedicht over de koloniale tijd probeert op te zeggen, totdat zijn ambassadeur hem subtiel terugfluit.

Tijdens het eerste bezoek aan Myanmar van een Britse minister in vijf jaar, bracht Johnson een bezoek aan de beroemde boeddhistische Shwedagonpagode. Het geluid van een luidende klok riep herinneringen op aan het gedicht Mandalayvan Rudyard Kipling.

"'The temple bells they say: Come you back, you English soldier' - weet u nog?", vraagt Johnson enthousiast aan zijn gevolg. Zijn woorden werden opgepikt door camera's van Channel 4, die de minister volgden op zijn reis. De beelden zijn nu gebruikt in een reportage over Johnson.

Later probeert Johnson mompelend zich nog meer te herinneren over het gedicht uit 1892, waarin een soldaat van de Britse bezettingsmacht nostalgisch terugkijkt op zijn relatie met een lokaal meisje.