Paarden uren vast in drijfzand Udenhout

Twee paarden hebben in het Brabantse Udenhout uren vastgezeten in drijfzand. De dieren zakten weg toen ze voor een kar liepen in een bosgebied. De brandweer kwam er uiteindelijk aan te pas om ze los te trekken.

De dieren waren tot aan hun buik weggezakt in de modder en konden geen kant op. De hulpdiensten en boeren uit de omgeving kwamen erbij, maar pas toen de brandweer met een speciale kraan op rupsbanden kwam, konden de dieren losgetrokken worden.

De paarden hebben bijna drie uur vastgezeten. Voor zover bekend hebben ze geen letsel opgelopen.