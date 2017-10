Lammers: droog, nat, achteraan, vooraan, Max beheerst alles

Lammers roemde de overtuiging waarmee Verstappen naar de zege reed. "Cruciaal was de wijze waarop hij Bottas na de start achter zich hield en het moment dat hij Hamilton kan inhalen en dat ook meteen doet."

Voor Lammers was de zege zondag in Maleisië mooier dan de verrassende overwinning van de Red Bull-coureur vorig jaar in Spanje. "Toen waren twee Mercedes-wagens snel van het toneel verdwenen, nu rijdt hij gewoon bij Hamilton weg. Dat gebeurde in eerste instantie met een halve seconde per ronde. er sprak zoveel overtuiging uit."

Complete coureur

In de ogen van Lammers is Verstappen heel compleet. "Nat, droog, achteraan starten, vooraan beginnen; hij beheerst het allemaal. Het was een feestweekeinde."