PEC Zwolle in extremis langs FC Groningen

Dankzij een goal ver in blessuretijd heeft PEC Zwolle thuis met 3-2 gewonnen van FC Groningen. Ook zonder dat slot was het een wedstrijd vol verhalen in Zwolle.

De bezoekers werden aanvankelijk overlopen, maar kwamen wel op 0-1. Ritsu Doan ontving de bal na mistasten van Dirk Marcellis en schoot door de benen van doelman Diederik Boer raak. Dat was het eerste doelpunt van de Japanse middenvelder van Groningen.

Nijland scoort, Nijland baalt

De verdiende 1-1 kwam al snel. Doelpuntenmaker was Stef Nijland, die uit de rebound scoorde. Voor Nijland was het pas zijn eerste eredivisiegoal sinds maart 2016 en dan uitgerekend tegen de club waar hij opgroeide en waar zijn vader Hans algemeen directeur is.