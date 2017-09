Turkije opent groot militair trainingscentrum in Somalië

Turkije heeft in Somalië zijn grootste militaire basis in Afrika geopend. Het is in de eerste plaats een opleidingscentrum, waar duizend militairen tegelijk getraind kunnen worden. Er werken 200 Turkse militairen.

De 42 miljoen euro kostende basis tekent de verbeterde relatie tussen Somalië en Turkije. Er zijn al eeuwen banden tussen de twee landen, maar huidige president Tayyip Erdogan heeft die banden stevig aangehaald. In 2011 was hij de eerste niet-Afrikaanse leider in twintig jaar die het land bezocht.

Stammenoorlog

Het is de bedoeling dat het trainingscentrum de krijgsmacht van het door stammenoorlogen geteisterde land weer op de been helpt. De Somalische premier zei bij de openingsceremonie dat het het leger zeker zal helpen. "Niet gebaseerd op stammen, niet komend van specifieke plekken, maar goed getrainde krachten die representatief zijn voor het Somalische volk."

Naast het trainingscentrum heeft Turkije ook op een andere manier geïnvesteerd in Somalië. In 2011 werd er veel hulp geboden bij de hongersnood in het land. Ook zijn er scholen en ziekenhuizen gebouwd.

De handel tussen de twee landen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. In 2010 was de Turkse export naar Somalië nog maar 4,3 miljoen euro, in 2016 was dat gegroeid tot 104 miljoen.