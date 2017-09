Alleen goud telt voor veerkrachtige volleybalsters: wij zijn gewoon strijders!

De slotfase van de vierde set leek het kantelmoment te worden in de halve eindstrijd. In die set gaf Oranje een zekere voorsprong uit handen. "Na de vierde set hebben we alleen gezegd: Dit is voorbij. We moeten dit vergeten. Het staat weer 0-0. Het team werd weer het team van het begin van de vierde set. En dat team is 'pretty good'."

En nu wacht mogelijk Turkije, van voorganger en goede vriend Giovanni Guidetti, in de finale. "Dat zou leuk zijn, als twee vrienden die een potje tennis spelen. Alleen hebben wij allebei een volleybalteam ter beschikking."