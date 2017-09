Compromissen sluiten bezorgt ChristenUnie leider 'slapeloze nachten'

Als voorbeeld van een moeilijk compromis noemt Segers dat over het eigen risico. De ChristenUnie wil het eigen risico verlagen, maar komend jaar wordt het bevroren.

"Zeker voor mensen die chronisch ziek zijn of alleen kunnen leven op dure medicijnen is dat eigen risico een zware en niet te vermijden belasting. Als het aan het huidige demissionaire kabinet had gelegen was het van 385 naar 400 euro gestegen. Via spoedwetgeving hebben we het voor volgend jaar kunnen bevriezen. Minder goed dan ons eigen voorstel, maar toch echt ook beter dan wanneer we niets hadden gedaan."