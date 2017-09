Aegon-directielid Ingrid de Graaf topvrouw van het jaar

Ingrid de Graaf, directielid van verzekeraar Aegon Nederland, is gekozen tot topvrouw van het jaar 2017. Zij kreeg de prijs vanavond op een bijeenkomst van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en ambtenaren.

Voor de titel waren tien vrouwen genomineerd. In de laatste ronde bleef De Graaf over met Petra van Hoeken (Rabobank) en Marjan van Rintel (NS). De drie moesten de vijfkoppige jury in een presentatie overtuigen.

De Graaf kwam als beste uit de bus, omdat zij volgens de jury niet de nadruk legt op zichzelf, maar op de betekenis die haar rol in de directie heeft in de samenleving. "Daarmee toont zij haar lef en dapperheid", schrijft de jury. "Als rolmodel kan zij een inspirerend voorbeeld zijn voor jonge vrouwen en mannen."

De jaarlijkse verkiezing wordt georganiseerd door Stichting Topvrouw van het jaar. Vorig jaar won Ingrid Thijssen. Zij is bestuursvoorzitter bij energiebedrijf Alliander.