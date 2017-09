Nederlanders hebben minder geldzorgen en betalen sneller de rekening

Nederlanders hebben minder geldzorgen dan een paar jaar geleden. En één op de drie denkt dat zijn of haar financiële situatie volgend jaar verder zal verbeteren. Daarmee vertaalt de goed draaiende economie zich nu ook naar de huishoudboekjes.

Dat blijkt uit de 'Monitor financieel gedrag 2017' van Wijzer in geldzaken, een platform om verantwoord financieel gedrag te bevorderen. Ruim de helft (57 procent) van de Nederlanders vindt de eigen financiële situatie goed tot zeer goed. En iets meer dan de helft zegt makkelijk rond te komen, dat lag twee jaar geleden op 47 procent.

"Het is inderdaad merkbaar dat het beter gaat met de economie", zegt Olaf Simonse van Wijzer in geldzaken. "We zien ook dat mensen minder vaak rood staan. Deels komt dat ook omdat je via je smartphone snel even wat geld van je spaarrekening kunt overhevelen als je naar de supermarkt gaat en er niks meer op de betaalrekening staat."

Betalingsherinnering

Ook worden rekeningen sneller betaald dan in 2015. Driekwart van de ondervraagden zegt dat ze het afgelopen jaar geen betalingsherinnering hebben gehad. Nu veel mensen wat meer financiële ruimte hebben, houden ze het huishoudboekje ook beter bij.

"Daar mogen we tevreden over zijn", zegt Olaf Simonse. "Maar daarbij zijn we wel vooral bezig met de dagelijkse financiën. We kijken slecht vooruit. Bijvoorbeeld als het gaat om ons pensioen of over de gevolgen van een eventuele echtscheiding of arbeidsongeschiktheid."

Spaarzaam

Nederlanders blijven ook spaarzaam, ondanks de extreem lage spaarrentes. Negen op de tien maakt maandelijks iets over naar een spaarrekening. Voor bijna veertig procent gaat dat om een bedrag tussen de 75 en 200 euro. "Tijdens de crisis spaarden we gerichter voor een doel, dat is nu minder. Behalve voor de studie voor de kinderen, daar wordt vaak apart voor gespaard."

Volgens Wijzer in geldzaken kan het voor veel mensen verstandiger zijn om het geld, of een deel daarvan, van de spaarrekening over te hevelen naar een beleggingsrekening. "Maar op dat vlak blijven we een angstig volk, we zijn erg risicomijdend. Je zou je spaargeld ook kunnen gebruiken om de hypotheek af te lossen of een duurzame investering in de woning te doen, maar ook dat gebeurt weinig. We hechten blijkbaar aan een som op de spaarrekening."