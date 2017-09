De voormalige Amsterdamse hoofdcommissaris Bernard Welten vertrekt per 1 maart 2018 bij de politie. Welten is nog in dienst als korpsadviseur en lag onder vuur vanwege zijn hoge salaris.

Welten blijft de komende drie jaar nog wel actief als extern adviseur bij de politie, voor drie dagen per maand. Hij krijgt daarvoor het wettige uurtarief.