120.000 mensen geëvacueerd uit omgeving actieve vulkaan Bali

Op het Indonesische eiland Bali zijn ruim 122.000 mensen geëvacueerd uit de omgeving van de actieve Agung vulkaan. Deskundigen denken dat de vulkaan elk moment kan uitbarsten, nu er in de omgeving honderden bevingen per dag worden geregistreerd. De dienst die waakt over de vulkaanactiviteit meldt dat het magma aan de rand van de krater staat.

Iedereen die binnen een straal van 12 kilometer rond de berg woont, moet vertrekken. Maar ook op grotere afstand van de Agung hebben mensen hun koffers gepakt. De vulkaan ligt in het oosten van het eiland, op ruim twee uur rijden van toeristencentra als Ubud en Kuta.

De autoriteiten hebben verspreid over het eiland zo'n 400 opvangplekken voor de evacués ingericht, in sporthallen, kampementen en overheidsgebouwen.

Razendsnel

De Agung barstte voor het laatst uit in 1963. Daarbij kwamen 1100 mensen om en verdwenen tientallen dorpen onder de lava en de vulkanische as. Het dodental was hoog omdat omwonenden verrast werden door een zogenoemde pyroclastische stroom, een combinatie van gas, lava, rots en as die zich razendsnel verspreidde.

Deskundigen denken dat dit verschijnsel nu weer kan optreden als de vulkaan uitbarst.