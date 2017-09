Google Shopping aangepast na boete Europese Commissie

Google heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan zodat Google Shopping voortaan voldoet aan de regels. Brussel legde Google al een miljardenboete op en dreigt nu met nieuwe boetes als de internetgigant zijn leven niet betert.

Het voorstel van Google komt erop neer dat de 'etalage' boven in de zoekmachine straks ook ruimte biedt voor concurrerende vergelijkingssites zoals kieskeurig.nl of vergelijk.nl. Google zal zichzelf niet meer voortrekken. Dat moet leiden tot een eerlijker speelveld.

Miljardenboete

Brussel legde Google eind juni een boete van 2,42 miljard euro op, een record. Google misbruikt volgens de Europese Commissie zijn macht doordat zijn eigen advertenties prominenter in beeld komen dan die van concurrerende vergelijkingssites. Google is verreweg de meestgebruikte zoekmachine in de EU, waardoor de impact groot was.

Of het voorstel dat Google nu heeft gedaan voldoende is voor de Europese Commissie, is afwachten. Vergelijk.nl meldde vandaag al "als eerste Nederlandse vergelijkingssite in Google Shopping zichtbaar te zijn".

Als Google niet voor morgen met een voorstel was gekomen, had de Europese Commissie dwangsommen kunnen opleggen. Die zijn maximaal vijf procent van de gemiddelde dagomzet van moederbedrijf Alphabet, dat komt neer op bijna 220 miljoen euro.