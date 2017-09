Christelijke scholen boycotten de Kinderboekenweek

Christelijke basisscholen boycotten de Kinderboekenweek, die volgende week begint. Ze storen zich aan het thema 'Gruwelijk eng'. Griezelboeken over spoken en monsters passen niet bij het geloof, vinden de scholen.

"Dit moet je niet doen, dan weet je dat er reacties komen", zegt directeur David Hulshof van de christelijke basisschool in Andel tegen Omroep Brabant. "Het gaat om normen en waarden. Je moet als school rekening houden met verschillende achtergronden van ouders en kinderen.

"God is bij je"

Er mag op school wel gebibberd worden, maar dan met boeken van de Christelijke Kinderboekenmaand. Die wordt in oktober gehouden, met als thema 'Bibbers in je buik. Je hoeft niet bang te zijn, want God is bij je".

Voor de kinderboekenmaand zijn aparte actieboeken geschreven met de titels Bange Barend, Dieven in de buurt en Als je durft.

Ook op de christelijke basisschool Het Fundament in Genderen kunnen kinderen wel bibberen van de angst, maar niet voor monsters en heksen. Het thema over bibbers in de buik wordt daar vertaald naar angst voor de tandarts of voor de eerste keer logeren.

"Goede dingen meegeven"

De Linde in Laag Zuthem (Overijssel) vindt dat de Kinderboekenweek een verkeerd voorbeeld geeft. "Wij moeten kinderen niet confronteren met vampiers, monsters en ergere varianten. Dat is niet nodig", vindt directeur Pleunie Schoonerwelle. "Wij willen vanuit ons christelijk geloof kinderen juist goede dingen laten weten en meegeven, en niet de dingen waarin kwaad geschiedt."

De scholen die de Kinderboekenweek boycotten gaat het overigens niet alleen om het geloof, zegt directeur Van Ooijden van De Ark in Meeuwen. "We vinden het heel belangrijk om kinderen warm te maken voor het lezen, maar griezelen met heksenverhalen hoeft voor ons niet. Moet je die griezelverhalen kinderen persé aandoen?"