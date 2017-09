Bussen klaar om toeristen Bali te evacueren bij vulkaanuitbarsting

De autoriteiten op het Indonesische eiland Bali hebben honderd bussen ingezet om toeristen te kunnen evacueren bij een uitbarsting van de vulkaan Agung. Via de eilanden Java en Lombok kunnen de vakantiegangers dan naar huis vliegen.

De vulkaan staat sinds eind vorige week op uitbarsten. Mensen in een straal van 12 kilometer rond de Agung moeten van de autoriteiten hun huis verlaten. Meer dan 75.000 bewoners zijn al weggehaald uit het gebied.

Vliegverkeer

Jaarlijks gaan zo'n vijf miljoen toeristen naar Bali. Het internationale vliegveld op Bali is nog altijd open, maar met tien andere vliegvelden in de omgeving wordt overlegd of zij vluchten kunnen opvangen als de Agung uitbarst. Bij een eruptie komt er zo veel as in de lucht, dat in de omgeving van de vulkaan vliegtuigen niet kunnen opstijgen of landen.

In 1963 barstte de vulkaan voor het laatst uit. Daarbij kwamen 1100 mensen om het leven en raakten meer dan 85.000 mensen hun huis kwijt.