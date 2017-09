Vijf jaar voor Thaise ex-premier Yingluck

Ex-premier Yingluck Shinawatra is door het hooggerechtshof in Thailand tot een gevangenisstraf van vijf jaar veroordeeld voor het uit de hand laten lopen van een rijstsubsidieprogramma.

Yingluck was niet bij de uitspraak aanwezig. Zij verblijft sinds een maand in Dubai, waar haar broer Thaksin een huis heeft. Medewerkers zeggen dat ze is gevlucht uit angst voor een zware straf.

"De straf lijkt mee te vallen, want de maximumstraf die ze had kunnen krijgen is tien jaar", zei correspondent Michel Maas op NPO Radio 1. "Maar vijf jaar in een Thaise gevangenis is voor niemand een pretje."

Zeven miljard

Yingluck won in 2011 de verkiezingen. Zij startte een subsidieprogramma voor rijst, waardoor de Thaise boeren - die massaal op haar hadden gestemd - drie keer zo veel voor hun rijst kregen als de marktprijs. "Dat was heel fijn voor die boeren, maar het kostte Thailand zo'n zeven miljard euro", zegt Maas.

Ze verdiende er zelf niets mee. Haar wordt verweten dat ze het programma niet heeft gestopt op het moment dat duidelijk werd dat het de staat miljarden zou kosten. Dat gebeurde pas in 2014, nadat het leger Yingluck had afgezet.

De parallel met haar broer Thaksin is opvallend. Hij werd in 2006 door de militairen afgezet en daarna tot een gevangenisstraf van twee jaar veroordeeld. Ook hij ontliep zijn straf door naar het buitenland te vluchten.