Jongen van 14 verdacht van betrokkenheid bij dood ouders

De politie heeft de 14-jarige zoon aangehouden van het echtpaar uit Katlijk dat vanochtend dood werd gevonden in hun huis. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn ouders, meldt Omrop Fryslân.

De slachtoffers werden door de buren gevonden in hun huis aan de Schoterlandseweg. Onduidelijk is wat er precies is gebeurd, maar de politie gaat uit van een misdrijf.