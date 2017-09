Honderd uur taakstraf voor veroorzaker treinongeluk Dalfsen

Een 23-jarige man uit Zwolle is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur vanwege het veroorzaken van het treinongeluk in Dalfsen. Daarbij kwam de machinist van de trein om het leven en raakten zes andere passagiers gewond. De man zelf bleef ongedeerd.

De Zwollenaar reed in februari vorig jaar in zijn hoogwerker over een spoorwegovergang, toen de trein van Dalfsen naar Ommen eraan kwam. De man dacht dat hij een kwartier de tijd had om de overkant te bereiken, maar dat was niet zo. De trein, die met meer dan 130 kilometer per uur kwam aanrijden, ramde de hoogwerker, ontspoorde daardoor en kwam in een weiland terecht.

Volgens de rechter was het handelen van de man "onnadenkend" en "onverantwoord". De man dacht dat er op dat moment maar vier treinen per uur passeerden, maar vanwege de spits reden er meer treinen.

De straf is lager dan de eis van het OM. Dat eiste een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging.