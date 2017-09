Cariben nu een tropisch paradijs, straks een onbewoonbaar moeras?

Maar de stijging van de zeespiegel is zeker niet alleen voor Curaçao een probleem. Voor bijna alle eilanden in de Cariben is de kust van enorm belang. Havana in Cuba, Port-au-Prince in Haïti, Santo Domingo in de Dominicaanse republiek; bijna alle grote steden in het gebied liggen op minder dan één kilometer van de kust.

Zo'n 70 procent van de inwoners van de Cariben woont langs de kustlijn. En, ook belangrijk, de kust is onmisbaar voor het toerisme, in veel landen de motor van de economie.

Onomkeerbaar

Wat valt eraan te doen? Een hoop, maar dat vergt wel een lange adem. Natuurlijk hangt de stijging van de zeespiegel af van hoe sterk de temperatuur de komende decennia toeneemt. En dat hangt weer af van vervuiling. "Maar ophouden zal de stijging niet", zegt Kuipers Munneke. "Zelfs als mensen compleet stoppen met CO2 uitstoten, blijft het zeewater nog tientallen jaren stijgen."

Het beste wat de eilanden daarom kunnen doen, is goed voorbereid zijn, stelt Ulric Trotz, adjunct-directeur van het Caribbean Community Climate Change Center in de Amerikaanse pers. "Als al onze modellen correct zijn, zal over vijftig jaar het hele Caribische landschap veranderd zijn." Daar moet de bevolking alvast rekening mee gaan houden.

"Om slim in te spelen op die veranderingen kunnen de eilanden baggeren en zand opspuiten om de stranden te verstevigen en minder kwetsbaar te maken voor het stijgen van de zeespiegel", oppert Kuipers Munneke. "Dat doen we in Nederland ook met permanente kustversteviging."

"Helaas blijft de stijging van de zeespiegel, hoe geleidelijk ook, wel een onomkeerbaar proces."