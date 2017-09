Feyenoordsupporters opgepakt in Napels vanwege geweld tegen politie

De politie in Napels heeft gisteravond drie Feyenoordsupporters opgepakt omdat ze met stenen naar agenten hebben gegooid. Volgens lokale media hadden de supporters gedronken en verzetten ze zich tegen hun arrestatie.

Feyenoord speelt vanavond zijn tweede wedstrijd in de Champions League tegen Napoli. Feyenoordsupporters zijn niet welkom in het stadion vanwege de rellen in 2015 in Rome voor de wedstrijd tegen AS Roma, waarbij tientallen arrestaties werden verricht.

Ondanks het verbod zijn sommige fans toch naar Napels gereisd. Volgens het AD proberen ze daar aan kaartjes voor de wedstrijd te komen. De Italiaanse politie zegt dat ook Nederlanders met een kaartje het stadion niet in mogen.