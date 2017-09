Heeft Feyenoord antwoord op 'Sarrismo' van Napoli?

Standaardsituaties maken een belangrijk onderdeel uit van de visie van Sarri. Mister 33 wordt hij ook wel genoemd, vanwege zijn vermeende 33 variaties aan standaardsituaties. "Zo veel heeft hij er niet", aldus Mertens, "Maar wel veel. We trainen veel op standaardsituaties, voor en tegen. Hij is gek op die dingen."

Te voorspelbaar?

Dat het Napoli van Sarri niet onverslaanbaar is, bewees Sjachtar Donetsk twee weken geleden in de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. De Oekraïners wonnen met 2-1. In Italiaanse media werd gesuggereerd dat het spel van Napoli te voorspelbaar was geworden, dat tegenstanders antwoorden beginnen te vinden.

Daarbij dient te worden gemeld dat Mertens en Jorginho in Oekraïne op de bank begonnen, twee cruciale spelers voor een goede uitvoering van het 'Sarrismo'. De vraag is of Sarri tegen Feyenoord wel voor zijn sterkste formatie kiest. En of Van Bronckhorst en Feyenoord na de afstraffing door Guardiola's City wel een antwoord hebben op het spel van Sarri's Napoli.