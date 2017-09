Kinderboekenschrijvers massaal weg bij Querido Kind

Zo'n dertig kinderboekenschrijvers stappen op bij hun uitgeverij Querido Kind. De schrijvers, onder wie Guus Kuijer, Anna Woltz en Toon Tellegen, zijn solidair met de redactie die was vertrokken na een conflict over de toekomst van de uitgeverij.

Querido Kind is in 2013 afgesplitst van Querido dat boeken voor volwassenen uitgeeft. De medewerkers van Querido Kind willen voorkomen dat de twee uitgeverijen verder uit elkaar groeien. Toen de gesprekken daarover op niets uitliepen, stapte de redactie op en nu volgen dus de schrijvers kort erna.

"De uitgeverij wordt gevormd door mensen die we kennen, die we vertrouwen. Als die mensen massaal weggaan, gaan we mee", licht schrijver Edward van de Vendel toe in het radioprogramma Met het Oog op Morgen.

Goede oplossing

Het is nog niet bekend waar de schrijvers hun boeken nu zullen uitgeven. "Er is nog geen nieuwe uitgever, maar ik heb het vertrouwen dat het team een goede oplossing zal vinden", zegt Van de Vendel.

In NRC zegt de directeur van het moederbedrijf van Querido Kind verrast te zijn door het opstappen van de redactie. Hij noemt het vertrek van de schrijvers "verdrietig".