Groep Nederlanders overvallen in Zuid-Afrika

Een groep Nederlandse toeristen is gisteravond laat overvallen in Zuid-Afrika. De 36 Nederlanders waren net aangekomen voor een reis van 22 dagen door het land, van reisorganisatie Fox.

De toeristen waren op weg van het vliegveld in Johannesburg naar hun hotel toen hun bus werd klemgereden door een auto met blauw zwaailicht op het dak. Volgens Fox zijn vijf gewapende overvallers de bus ingegaan. Ze knevelden de buschauffeur en de reisleider en namen vervolgens alle bagage en kostbaarheden van de toeristen mee. Een paar Nederlanders kregen klappen.

Naar huis

Uiteindelijk werd nog een telefoon gevonden waarmee ze hulp konden inroepen. "De groep is daarna opgevangen in het hotel. De reizigers zijn behoorlijk in de war", zegt een woordvoerder van Fox.

De hele groep heeft besloten om terug naar huis te gaan, maar dat kan niet direct: van drie reizigers is het paspoort ook gestolen en zij moeten wachten op een nieuw exemplaar. "Dat wordt morgen geregeld. Ik verwacht dat de groep uiterlijk woensdagochtend terugkomt."

Volgens Fox is deze overval heel uitzonderlijk. "Natuurlijk weten we dat er delen in Zuid-Afrika zijn waar je beter niet alleen kunt komen als toerist. Maar dit is wel heel extreem. Wij hebben het in elk geval nog nooit meegemaakt."