Jupiler League krijgt na twaalf jaar andere sponsor

Sinds de KNVB in 1990 besloot sponsors te zoeken voor de divisies in het betaalde voetbal, heette de eerste divisie de Toto-Divisie en van 2001 tot en met 2006 de Gouden Gids Divisie.

Match made in heaven

Boele, die de samenwerking met Jupiler een "match made in heaven" noemt, heeft er alle vertrouwen in een vruchtbare samenwerking met een nieuwe sponsor. "Met een nieuwe partner kunnen we daarmee een stap zetten om onze rol in de maatschappij nog meer invulling te geven."

"Onze kracht is dat we een landelijke uitstraling hebben als tweede grootste sportcompetitie van Nederland, maar met onze clubs zijn we vooral ook sterk in de regio", stelt Boele.