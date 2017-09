Bertens na anderhalve maand weer naar tweede ronde

Kiki Bertens staat voor het eerst sinds half augustus weer in de tweede ronde van een WTA-toernooi. De Nederlandse tennisster won bij het Wuhan Open in China eenvoudig van de Roemeense qualifier Monica Niculescu: 6-2, 6-1.

Op 16 augustus stond Bertens in het Amerikaanse Cincinnati voor het laatst in de tweede ronde. Daarna ging ze in New Haven, New York (US Open) en Seoul onderuit in de eerste ronde.

Tegen Niculescu kwam Bertens, de nummer 30 van de wereld, snel op een 5-1 voorsprong. De Roemeense, die 35 plekken lager staat op de mondiale ranking, leverde in de eerste set drie keer haar service in. Ook in de tweede set lag het initiatief direct bij Bertens, die de service van de Roemeense vier keer brak.