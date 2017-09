Een op de vijf bedrijven had last van hackaanval

Een op de vijf bedrijven met minimaal tien medewerkers heeft vorig jaar last gehad van een hackaanval. De helft van die bedrijven kostte dat vervolgens geld. Hackaanvallen komen relatief vaak voor bij bedrijven in de financiele sector en bij energiebedrijven; de horeca is relatief immuun voor aanvallen, blijkt uit cijfers van het CBS.

Bedrijven hebben bijvoorbeeld last van ransomware (13%) of met verstoringen waardoor ze niet meer kunnen werken. Overigens komen ict-storingen waardoor bedrijven niet meer kunnen werken nog altijd vaker voor: 43 procent van de bedrijven had last van een storing, terwijl 13 procent niet meer kon werken door een hackaanval.

Hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans dat het is getroffen door een hackaanval: van de bedrijven met meer dan 500 werknemers had 41 procent een hackaanval, terwijl dat bij bedrijven van tussen de 10 en 20 personen maar 15 procent was.

Ook veel mkb'ers hebben last van hackaanvallen. Bedrijven met tussen de 50 en 100 werknemers hadden in 26 procent van de gevallen last van een aanval, terwijl dat bij bedrijven met tussen de 100 en 250 werknemers 34 procent was.

Vragen over aanvallen

Tot voor kort hadden die bedrijven geen plek om aan te kloppen met vragen; het Nationaal Cyber Security Centrum staat bij hackaanvallen alleen de overheid en bedrijven uit de kritieke infrastructuur bij, zoals banken en energiebedrijven.

Daar komt verandering in met het Digital Trust Centre dat de overheid vorige week aankondigde. Ook kleinere bedrijven moeten daar terecht kunnen met vragen over digitale aanvallen.

"Daar ben ik heel blij mee", zegt Bastiaan Bakker van beveiligingsbedrijf Motiv. "Kleinere bedrijven hadden geen plek om aan te kloppen."

Hackaanvallen bij bedrijven moeten niet worden onderschat, vindt hij: "We zien dat bedrijven hier echt door geraakt worden, het is een groot probleem."