De Amerikaanse golfer Justin Thomas heeft de hoofdprijs van 10 miljoen dollar (omgerkend 8,4 miljoen euro) in de FedExCup gewonnen. Hij verzekerde zich in Atlanta van de eerste plaats in de lucratieve toernooiserie van de Amerikaanse tour PGA.

Tijdens het afsluitende Tour Championship eindigde Thomas als tweede met een score van 269 slagen. Zijn landgenoot Xander Schauffele won het laatste toernooi van de seizoensreeks met een totaal van 268 slagen.