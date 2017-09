Teleurstellend Ajax laat zich verrassen door Vitesse

Ajax is zichzelf niet en verliest al voor de tweede keer in het nog prille eredivisieseizoen. Vitesse wint dit keer wel in Amsterdam, met 2-1.

Net op het moment dat de fans in de Johan Cruijff Arena zich kritisch gaan roeren, schiet Milot Rashica de tweede Arnhemse treffer achter André Onana. Het rustsignaal komt vervolgens als een verlossing, want Ajax bakt er helemaal niets van. Guram Kashia heeft dan al enige tijd de 0-1 op zijn naam gebracht met een rake kopbal.

In de tweede helft probeert Ajax het wel en krijgt het ook kansen op de aansluitingstreffer. Zo mikt Klaas-Jan Huntelaar, die weer de voorkeur krijgt boven Kasper Dolberg, de bal op de paal. Op dat moment staan de twee spitsen samen op het veld, want Dolberg vervangt na ruim een half uur al Matthijs de Ligt, die na een botsing met Tim Matavz per brancard moet worden afgevoerd met een hoofdblessure.