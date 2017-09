Vaas 10.000 keer duurder dan geschatte waarde

Een knalgeel en blauwe vaas die voor een paar honderd euro in de catalogus stond is op een veiling in Zwitserland voor 4,3 miljoen euro verkocht, 10.000 keer de geschatte waarde. Twee bieders zijn ervan overtuigd dat het veilinghuis een fout heeft gemaakt.

Volgens de taxateur is de vaas van 60 centimeter met drie draken een 20ste-eeuwse kopie. Er is volgens het veilinghuis geen bewijs dat een keurmerk uit de 18e-eeuwse Qianlong-periode echt is, dus werd de waarde geschat tussen de 400 en 700 euro.

Tijdens de veiling bleken twee bieders niet overtuigd van dat oordeel. Een amateurverzamelaar in de zaal en een telefonische bieder namen het tegen elkaar op en dreven de prijs op tot 4,3 miljoen euro.

Chinees aardewerk is de afgelopen jaren populair op veilingen vanwege de groeiende welvaart in Aziƫ. Jarenlang was een vaas uit de Qianlong-periode het duurste stuk Chinees porselein: het werd in 2010 geveild voor 27 miljoen euro.