Matthijs de Ligt heeft een zware hersenschudding overgehouden aan het duel met Vitesse.

De verdediger van Ajax kwam in de eerste helft tijdens een kopduel hard in botsing met Vitesse-aanvaller Tim Matavz en moest per brancard het veld verlaten. Hij werd vervangen door Kasper Dolberg.

Het is nog niet bekend hoe lang De Ligt is uitgeschakeld.