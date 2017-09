Vrouwen Den Bosch winnen topper tegen Oranje-Rood

De hockeysters van Den Bosch hebben ook de derde wedstrijd van het seizoen gewonnen. Tegen het eveneens nog ongeslagen Oranje-Rood werd met 2-0 gewonnen. Daarmee is de regerend kampioen de enige ploeg die alle drie duels tot dusver dit seizoen heeft weten te winnen. Amsterdam komt later vandaag nog in actie.

Laren boekte op bezoek bij Bloemendaal een 5-1 overwinning en herpakte zich goed van de nederlaag tegen Amsterdam van vorige week. Amsterdam speelt vanmiddag nog tegen Nijmegen.

Onderin blijven Groningen en Huizen puntloos. Groningen verloor thuis met 4-1 van HDM. Huizen ging hard onderuit op bezoek bij SCHC: 5-1.