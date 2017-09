Taliban sluiten bijna alle ziekenhuizen in Uruzgan

In de Afghaanse provincie Uruzgan zijn op last van de Taliban bijna alle ziekenhuizen gesloten. Van de 49 klinieken zijn er nog 3 open.

Volgens de autoriteiten eist de terreurorganisatie dat Taliban-strijders die gewond zijn geraakt met voorrang worden behandeld. De Taliban ontkennen dat. Volgens hen heeft het geen zin om klinieken open te houden als het aan van alles ontbreekt: geneesmiddelen, artsen en verpleegkundigen.

Het provinciaal bestuur heeft de stamoudsten gevraagd om te bemiddelen.

Nederland

Uruzgan telt naar schatting 335.000 inwoners. Tussen 2006 en 2010 waren er Nederlandse militairen actief om de Taliban daar weg te houden en de levensomstandigheden te verbeteren, onder meer op het terrein van gezondheidszorg.

De Taliban hebben de laatste jaren hun macht in de provincie weten uit te breiden. In juli waren vier van de zes districten in Uruzgan in Taliban-handen.