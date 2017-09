Frenkie de Jong drukt steeds meer z'n stempel op spel Ajax

"Ik hoop niet dat ik mijn plafond heb bereikt op mijn twintigste", begint De Jong, die vervolgens een rits verbeterpunten opsomt. "Soms ben ik iets te lang aan de bal. Ik denk ook dat mijn rendement hoger kan; ik moet meer scoren en assists geven. Ik vind dat ik mezelf ook meer in scoringspositie moet brengen, in mijn aanname al. En in de omschakeling kan ik wel wat agressiever zijn."

De complimenten die De Jong krijgt voor zijn spel staan in schril contrast met de kritiek die er is op het eerste elftal van Ajax. Het seizoen is op z'n zachtst gezegd niet goed begonnen. Geen Europees voetbal en al vijf verliespunten in de competitie.