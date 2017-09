Van Bronckhorst: deze wedstrijd komt hard aan

Instelling

Van Bronckhorst gaf aan niet te weten of zijn ploeg NAC had onderschat, maar laakte wel de instelling van de Rotterdammers. "Je moet er elke wedstrijd staan. Het zal snel anders moeten, want op deze manier kan het eigenlijk niet."

Feyenoord verloor z'n derde van de laatste vier duels, maar van een dip wil Van Bronckhorst niets weten.

"Dan kijk ik vooral naar de manier waarop we verliezen. Tegen Manchester City zijn we kansloos, tegen PSV speelden we een hele goede tweede helft, maar vandaag was het gewoon niet goed genoeg. Deze wedstrijd komt wel hard aan bij mij."