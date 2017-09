Dit is ook Duitsland: traag internet, armoede en opgepotte miljarden

Morgen om 08.00 uur gaan in Duitsland de stembureaus open. En het lijkt een beetje zoals met die beroemde uitspraak over voetbal: 61,5 miljoen mensen kunnen tot 18:00 uur stemmen, en aan het eind wint Angela Merkel.

Tenminste: ze wordt de grootste, maar volgens de peilingen stevent ze op een gevoelig verlies af. "Slechts" 34 procent van de Duitsers zou nog op haar willen stemmen. De vorige keer haalde ze 41,5 procent. Natuurlijk verloor ze vertrouwen door haar omgang met de vluchtelingencrisis, maar er is meer aan de hand. Als je wat beter kijkt.

"We denken veel te weten over Duitsland, maar de verschillen met ons eigen land zijn groot", zegt correspondent Jeroen Wollaars. Hij legt aan de hand van drie korte filmpjes (én een bonus-filmpje!) uit wat je - misschien - nog niet wist over Duitsland maar toch van invloed is op de verkiezingen.

Arm

Zo denken we in Nederland graag dat Duitsland een rijk land is. Dat is natuurlijk ook zo. Maar niet iedereen profiteert daarvan. Sterker nog: omdat er bijvoorbeeld geen AOW bestaat, hebben veel Duitse ouderen het veel zwaarder dan bij ons in Nederland.