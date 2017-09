Topfavoriet Sagan ziek aan vooravond WK

Op een drukke persconferentie beantwoordt Sagan alle vragen zoals de wielerwereld hem kent: rustig, stoïcijns en met af en toe een grap. Op de vraag of hij het parcours al heeft verkend, antwoordt hij ontkennend.

"Nee, waarom zou ik? Morgen moeten we dat rondje een stuk of elf keer rijden. Dat lijkt me genoeg hè?" De zaal lacht. "Wel heb ik video's en plaatjes van het parcours gezien. Dat zag er mooi uit."

Derde regenboogtrui?

Vragen over zijn eventuele derde regenboogtrui ontwijkt Sagan. Hij wil nog niet op de zaken vooruitlopen. "Vraag me dat morgen na de finish nog maar eens."