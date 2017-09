Arubaanse premier Eman stapt op na zetelverlies

De Arubaanse premier Mike Eman stapt op nadat zijn partij, de AVP, bij de verkiezingen van gisteren vier van haar dertien zetels heeft verloren. Eman noemde zijn besluit op de Arubaanse televisie "een integere stap".

De AVP kwam voor de derde keer achtereen als grootste partij uit de bus, maar verloor de absolute meerderheid in het 21 zetels tellende parlement. Dat betekent dat er een coalitie moet worden gevormd om verder te regeren, na acht jaar alleenheerschappij.

De MEP, die al die jaren oppositie voerde tegen Eman, won twee zetels en is nu even groot als de AVP. Eman heeft meermaals gezegd nooit te zullen samenwerken met de MEP. Volgens correspondent Dick Drayer is de strijd tussen de twee partijen in de afgelopen tijd "enorm gepolariseerd, bijna grimmig".

Daarom ligt een coalitie met de nieuwe derde partij POR voor de hand. Maar de POR wordt geleid door oud-minister Oduber van de AVP, die met ruzie is vertrokken.

Overhoop

Volgens Drayer is de AVP kiezers kwijtgeraakt, omdat de AVP-bewindslieden door hun riante meerderheidspositie vooral met elkaar overhoop lagen. Een van de ministers moest onlangs opstappen omdat hij geld zou hebben aangenomen in ruil voor de verstrekking van verblijfsvergunningen.

Aruba is een van de Benedenwindse Eilanden en heeft de status van een land binnen het koninkrijk.