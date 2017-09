Systemen van 21 staten gehackt rond presidentsverkiezingen VS

Rond de presidentsverkiezingen hebben hackers de computersystemen van 21 Amerikaanse staten proberen binnen te dringen. Dat heeft het ministerie van Nationale Veiligheid bekendgemaakt. In de meeste gevallen zijn de hackers niet geslaagd in hun opzet.

Het was al duidelijk dat meer dan twintig staten doelwit waren geweest, maar nu is het exacte aantal bekend. Het ministerie zegt niet wie er achter cyberaanvallen zaten of wat de hackers precies van plan waren.

Russische overheid

Functionarissen van drie staten zeggen tegen persbureau AP dat de aanvallen op hun systemen gelinkt zijn aan Rusland. De verkiezingscommissie van Wisconsin laat weten dat haar systeem doelwit was van "mensen bij de Russische overheid".

Volgens het ministerie waren de hacks in de meeste gevallen gericht op de voorbereidingen van de verkiezingen, zoals het kiezersregistratiesysteem. De systemen om stemmen te tellen, zouden niet onder vuur hebben gelegen.

Onderzoeken

De Amerikaanse inlichtingendienst CIA meldde een maand na de presidentsverkiezingen in november al dat Rusland geprobeerd heeft om via hacks de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden.

De Russen zouden Trump in het zadel hebben willen helpen. Het Kremlin heeft betrokkenheid altijd ontkend. Er lopen op dit moment verschillende onderzoeken naar de banden tussen Rusland en het campagneteam van Trump.