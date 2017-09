Grieks hof: Syrische vluchtelingen kunnen veilig naar Turkije

Het hoogste gerechtshof in Griekenland heeft bepaald dat twee Syrische vluchtingen veilig kunnen worden teruggestuurd naar Turkije, in het kader van het akkoord tussen de EU en Turkije van vorig jaar maart.

Het asielverzoek was in hoger beroep afgewezen. De twee vochten hun uitzetting naar Turkije aan. De Griekse Raad van State heeft hun zaak nu verworpen, met het argument dat Turkije veilig is.

De Griekse rechter zegt dat teruggestuurde vluchtelingen in Turkije niet worden bedreigd of onmenselijk behandeld. Volgens de Turkije-deal worden migranten die illegaal de oversteek naar Griekenland maken, teruggestuurd naar Turkije. In het akkoord tussen Turkije en de EU is afgesproken dat de Syrische vluchtelingen in Turkije bescherming krijgen, zegt de rechter.

Straatsburg

De uitspraak kan gevolgen hebben voor enkele duizenden Syriërs die of al hebben gehoord dat hun beroep is afgewezen of nog in de asielprocedure zitten.

Er zouden ongeveer 150 Syriërs zijn van wie het beroep is afgewezen. Tot nu toe is nog geen enkele Syriër gedwongen teruggestuurd. Verreweg de meeste Syriërs zitten in vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden.

De advocaten van de twee Syriërs laten weten dat ze naar het Europese Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg gaan, omdat ze van mening zijn dat het hier om een artikel gaat dat in een Europese overeenkomst staat, dus door Europese rechters moet worden bekeken. Bovendien werd de beslissing genomen door een nipte meerderheid van dertien tegen twaalf rechters van de Griekse Raad van State.